Rojters navodi da će ovaj odgovor na carine u visini od 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma u SAD iz celog sveta, koje su prema naredbi predsednika Donalda Trampa juče stupile na snagu, razbuktati globalni trgovinski rat.

Evropska unija će uvesti carinske kontramere na američku robu vrednu 26 milijardi evra (28 milijardi dolara), počevši od narednog meseca. To je juče objavila Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije. Rojters navodi da će ovaj odgovor na carine u visini od 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma u SAD iz celog sveta, koje su prema naredbi predsednika Donalda Trampa juče stupile na snagu, razbuktati globalni trgovinski rat.

Nakon kontre EU sledi i odgovor Pekinga na američke carine na čelik i aluminijum. O ovoj temi danas su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji razgovarali Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i Bojan Stanić, ispred Privredne komore Srbije.

Rabrenović je na samom početku odgovorio na to koliko je globalna ekonomija uzdrmana takozvanim carinskim ratovima.

- Reč je o konkrenskim idejama u svetu, kako urediti državu, društvo i ekonomiju, kako sarađivati sa drugima. Rekao bih da je sve ono što danas imamo na agendi posledica unutrašnjeg dijaloga, koji se poslednjih meseci, prilikom izbora za predsednika SAD-a vodio u toj najvećoj globalizovanoj sili sveta. Tramp je imao predlog da učini Ameriku velikom i to može da se uradi samo na jedan način, a to je da se uspostave nova pravila igre. Ne samo sa konkurentima več i sa partnerima, tu je naravno i Evropska unija.

Rabrenović misli da se ne radi samo o ekonomskom pitanju već i o sudaru dve koncepcije sveta - liberalizma i suverenizma.

- Videli smo da je on za 40 dana što je na vlasti, učinio više nego što su svi predsednici ranije. Te carine su i neke vrste sankcija, ali su i instrument da se dođe do preoblikovanja panterstava, da se smanji trgovinski deficit, da se proizvodnja jednim delom preseli u Sjedinjene Američke Države i da se poveća zaposlenost. To nije samo ekonomsko pitanje, već i sudar dve koncepcije sveta liberalizma i suverenizma - istakao je Rabrenović.

Stanić je dodao da benefita u politici Donalda Trampa nema, jer uvođenje Perfekcionizma na velika vrata remeti slobodnu trgovinu.

- Privreda na globalnom nivou je u celom posleratnom periodu rasla kroz slobodnu trgovinu. Sada kad imamo ovo, smanjuje se taj potecijal rasta i pogađa zemlje koje su u razvoju. Uvođenje carina povećava cene, samim tim to izaziva pritiske. Administracija u vašingtonu govori kako je spremna na neke određene gubitke u kratkom roku, verujući da će se to posle nekoliko vremena vratiti u korist njima. Sve zemlje koje su u ekonmskom sukobu sa Amerikom, odnosno u tom "Carinskom ratu", su zabrinute zbog toga.

Neki radikalniji analitičari smatraju da Trampova carinska politika može dovesti do depresije slične onoj iz tridesetih godina prošlog veka, što je Stanić i razjasnio.

- Postoje različite posledice ove politike. Zavisi od toga koliko ona bude trajala, da li će taj rat biti nešto duži ili kraći. Videli smo da se Ilon Mask, najbliži saradnik Trampa, umešao u neke izbore, uostalom i u Nemačkoj u želji da se prekomponuje politička slika. Tu vidimo da su ekonomija i politika itekako povezane. Doćiće svakako do određene destabilizacije lanaca snabdavanja, ma koliko to bude trajalo. Dolazi do pada ivesticija, jer kompanije dolaze do straha - rekao je Stanić.

Ističe da Trampova politika u Sjedinjenim Američkim Državama vrši snažan uticaj na svoje partnere, a pravi primer za to je i Ukrajina, koja se veoma brzo odrekla nekih svojih stavova.

- Tramp vrši snažan pritisak. On ni prema kome nema jednu vrstu sentimenta, menja stavove, donosi odluke koje su brze i neočekivane. Na taj način vrši pritiske na svoje partnere. Ukrajina je takođe preko noći promenila stav po nekim pitanjima. Situacija je neizvesna. Kada god se politika stavi iznad ekonomije remeti se tržišna privreda. Taj globalizam je odgovarao globalističkim silama do one tačke do kada su one doživele tu silaznu putanju. Ovo je pravi potez Trampa, samo da ga uvodi sa merom i da ostane upamćen kao neko ko je učinio Ameriku velikom - završio je Stanić.

