O otpuštanjima u Cimosu se govori već duže vreme, jer planiraju preseliti proizvodnju u Gradačac u BiH i Kikindu u Srbiji. Ristič je to potvrdio za STA u decembru te rekao da je to sporan korak jer je uprava trebalo prvo da obavesti radničko veće, što oni nisu učinili. Navedeno preseljenje trebalo bi da bude službeni razlog za otpuštanje četvoro radnika, naveo je on tada.