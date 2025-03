Upravo na to pitanje odgovoriće novi portal индекс.срб, zajednički projekat RNIDS-a i agencije Plum Mark, koji će premijerno biti predstavljen na konferenciji.

Indeks digitalnog razvoja donosi i jednu često zanemarenu dimenziju – precizno razlikovanje između stvarne digitalizacije i površne upotrebe tehnologije. Mnoge kompanije imaju profile na društvenim mrežama, ali koliko njih zaista koristi te kanale za stvaranje vrednosti? Koliko preduzeća poseduje veb-sajt, ali on služi samo kao digitalna brošura, bez stvarne funkcionalnosti koja doprinosi poslovanju?

Digitalizacija bez magle – od mitova do merljivih rezultata

Odmah nakon predstavljanja Indeksa digitalnog razvoja, kroz predavanje "Digitalna transformacija na srpski način", serijski preduzetnik Ivan Minić će dati pregršt korisnih saveta za one kojima je ovaj index nizak, a žele da do kraja, na pravi način sprovedu digitalnu transformaciju. Ovo predavanje obećava i da će da rasvetli paradokse koji su postali gotovo tradicija u našim poslovnim krugovima. Dok mnogi rukovodioci vole da govore o digitalnoj transformaciji, konkretni primeri uspešnih digitalnih preobražaja ostaju retkost.

Minić, kao neko ko je prošao put od osnivanja Burek.com sa preko 2,2 miliona članova do rada na stotinama digitalnih projekata za međunarodne klijente, približiće učesnicima šta zaista znači digitalno transformisati poslovanje u specifičnim uslovima srpskog tržišta, sa svim njegovim izazovima i ograničenjima.