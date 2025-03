- S obzirom na to da su odredbom člana 21. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisana četiri pravna osnova za upis subjekata u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to po osnovu prava svojine, po osnovu rešenja o komasaciji, po osnovu ugovora o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje, a da se u praksi javljaju i druge situacije kada se koristi poljoprivredno zemljište, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvidelo je potrebu za utvrđivanjem modaliteta za rešavanje pitanja korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, a sa ciljem da poljoprivredni proizvođači, koji zaista obrađuju zemlju, za nju dobiju podsticaje u svim situacijama u kojima je to pravno moguće.