Za razliku od poklona za 8. mart, poslodavac do određenog iznosa neće plaćati porez na poklone za decu zaposlenih. Pokloni deci zaposlenih do 15 godina starosti, povodom praznika poput Nove godine ili Božića, do 13.497 dinara godišnje su takođe oslobođeni poreza. Jubilarne nagrade do 26.991 dinara ne podležu oporezivanju.