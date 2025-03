Nekadašnja Jugoslavija bila je snažna industrijska sila. U domaćim fabrikama izrađivalo se gotovo sve – od sitnih potrepština do velikih industrijskih mašina. Mnogo toga išlo je u izvoz, naročito u zemlje Istočnog bloka i Trećeg sveta, ali bilo je i proizvoda koji su se probili na Zapad . Ipak, Jugoslavija se nije oslanjala samo na licence. Brojne fabrike razvile su sopstvene proizvode, od kojih se neki pamte i koriste i danas.

Nakon diplome, Vladimir Šobat započeo je profesionalnu karijeru kao samostalni dizajner u "Centru za industrijsko oblikovanje" od 1969. do 1973. godine. Zatim je radio kao projektant voditelj u "Interinženjeringu" od 1973. do 1976. godine, nakon čega je postao rukovodilac projektnog biroa, a potom i direktor OOUR-a "Intehprojekt" u sastavu R.O. "Intus" do 1980. godine.