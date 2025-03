Načelnik opštine Dejan Kojić rekao je da je njegov predlog, a na zahtev određenog broja odbornika, bio da u toku zimske turističke sezone radno vreme nedeljom bude do 13:00 sati .

- Ova odluka se primenjuju na neradne nedelje od 1. marta do 15. decembra, a od 15. decembra do 1. marta biće radna nedelja. Na Jahorini od 1. decembra do 15. aprila će raditi marketi - rekao je Kojić.