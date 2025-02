“Uprkos nepovoljnim uslovima iz okruženja, Atlantic Grupa je 2024. godinu završila s odličnim prodajnim rezultatima, koji po prvi put nadmašuju milijardu evra. Rekordan prihod ostvaren je usled rasta prodaje u svim poslovnim i distribucijskim područjima te na većim tržištima, a rast EBITDA postigli smo uprkos do sada nezabeleženom poskupljenju naših ključnih sirovina, kafe i kakaa, i većim ulaganjima u zaposlene i marketing. Želim da zahvalim svim našim zaposlenima na predanosti u jačanju poslovanja, kao i našim partnerima na dugogodišnjoj podršci. Očekujemo i dalje izazovno okruženje, ali ostajemo fokusirani na jačanje konkurentnosti, inovacije te profitabilan i održiv rast”, istakao je predsednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Održivi rast ostaje jedna od glavnih strateških odrednica u poslovanju Atlantic Grupe. Kompaniju su stručne organizacije i institucije prepoznale kao ESG lidera u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, te je osvojila nagrade za tranziciju prema cirkularnoj ekonomiji i obrazovne programe. Osim toga, dobila je i certifikat „Equal Pay Champion“ koji se dodeljuje kompanijama koje su posvećene jednakom plaćanju svojih zaposlenih za jednak rad, kao i jednakim karijernim prilikama bez obzira na pol, kao i priznanje Above and Beyond za kvalitet u upravljanju ljudskim potencijalima, koje dodeljuje Selectio Grupa u sklopu projekta Poslodavac Partner.