– Bukovička banja ima sve veći broj turista, a samo u prošloj godini posetilo je 32 odsto više posetilaca, od kojih i veliki broj stranih – rekao je Đorđe Prokić, direktor TO Aranđelovac.

Iz TO Aranđelovac su istakli da smeštaj u Bukovičkoj banji i Aranđelovcu može da se pronađe po različitim cenama. Zahvaljujući velikom broju privatnih smeštaja i hotela ima različitih opcija za svačiji džep.

Kada je reč o tretmanima i boravku u samoj banji, on takođe zavisi od tipa smeštaja. Cena opšte nege koja podrazumeva – lekarski pregled, vizite, 24 časa medicinski nadzor, smeštaj u izabranoj sobi, ishranu na bazi punog pansiona (tri obroka dnevno) i do četiri terapije prema nalazu lekara, svakog dana, osim nedeljom, kreće se od 5.000 dinara pa do 8.500.