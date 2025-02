Prethodne večeri, u minut do ponoć po našem vremenu, promenjena je vlasnička struktura NIS-a. Naime, Gaspromnjeft je besplatno preneo 5% akcija na Gasprom kako bi se izbegle sankcije SAD.

- Čak ni predstavnici vlasti nisu bili sigurni po pitanju sankcija, a umesto zahtevanih 90 dana, sankcije su odložene za 30 dana. Za to vreme će se implementirati mere koje su određene u okviru sankcija. Bilo koje ukidanje sankcija u ovom slučaju podrazumeva odobravanje Kongresa, tako da Donald Tramp i njegova administracija ne može sama da donese ovu odluku - kaže Kapor.

On je istakao i da je došlo do velike promene u odnosima Amerike sa svojim saveznicima, pa je podsetio i da je ovo prvi put u modernoj istoriji da je Trampova Amerika u dobrim odnosima sa Rusijom i Severnom Korejom, što je on okarakterisao kao "tektonski poremećaj u međunarodnim odnosima".