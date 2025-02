- Ekspo kao projekat, za nas nije bio samo izložba, on je bio pokretač, da se to područje u potpunosti pretvori u, danas stambeni deo, poslovnu zonu, mesto gde možete da prošetate do reke i da tamo možete da živite, uživate. Tamo su bila skladišta gasa, petrohemije, propalih fabrika, tako da je Ekspo 98. bio razlog da se očiste vazduh i zemlja, napravi novi grad - kaže Andre Borata Moura iz Turističke organizacije Lisabona.