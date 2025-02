Postoji li način da kreativci, komunikatori, oglašivači i agencije prestanu da troše vreme i resurse na beskonačne besplatne pitch prezentacije, a da istovremeno dobiju projekte, veće budžete i kvalitetnije klijente? Postoji – i na Dane komunikacija, koji će se održati od 15. do 18. maja u Rovinju, dolazi stručnjak koji je dokazao da je to moguće. Blair Enns, vodeći svetski autoritet za prodaju i cenovnu strategiju kreativnih usluga, osnivač metode Win Without Pitching i autor kultnih knjiga The Win Without Pitching Manifesto i Pricing Creativity, dolazi na hrvatski festival tržišnih komunikacija kako bi razotkrio mitove koji koče kreativce i naučio ih kako da preuzmu kontrolu nad svojim radom, kao i da pokaže oglašivačima vrednost koju dobijaju kao klijenti – bez beskonačnih besplatnih predloga i nepotrebnih ustupaka koji troše vreme i resurse i kreativcima i njihovim klijentima.