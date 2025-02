United Grupa, čiji je vlasnik Dragan Šolak, prodala je SBB grupaciji "I ET PPF Telekom" za 1,5 milijardi evra. Takođe, United Grupa prodala je i prava na prenos sportskih događaja kompaniji Telekom Srbija. Televizije N1 i NOVA ostale su u vlasništvu grupe.

Šta je motivisalo Dragana Šolaka na ovaj potez? Da li je profit od milijardu i po evra bio presudan i da li će to razočarati zaposlene u medijima iz grupacije? Kako će se mediji finansirati bez SBB-a?

- SBB je, što se Srbije tiče, bila najbitnija firma u Junajted grupi. Šolak je počeo svoj razvojni put grupisanjem manjih kablovskih operatera iz kojih je nastao SBB. To je najprofitabilnija firma u lancu firmi Junajted grupe, odatle su se finansirali zaposleni na televizijama N1 i NovaS. N1 nema značajan finansijski prihod pa je sav novac od preplatnika SBB-a zapravo išao njima. Vest da je SBB prodat znači da je srce Junajted grupe u Srbiji uklonjeno.

On kaže da je izvor finansiranja svih drugih firmi i manje profitabilnih poslova doveden u pitanje, a da pravi značaj za ove medije mora da se posmatra kroz vreme.

- Zašto bi neko prodao firmu koja je u tom smislu bila najisplativija? Meni to govori o činjenici da je ta grupa imala ozbiljnih finansijskih problema, možda ne toliko u Srbiji ali u drugim državama u kojima posluje. Prodavanje najizdašnije firme je ostao simbol Dragana Šolaka jer je SBB simbol njegovog razvoja. Ja mislim da je došlo do takvih dugova da je većinski vlasnik, BC partners prelomio i bio u nezavidnoj situaciji da mora da proda nešto što donosi najviše prihoda. To sugeriše koliko toga mi nismo znali i koliko se od javnosti i njihovih gledaoca krilo u kakvim su oni finansijskim problemima.