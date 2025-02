Vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća, Saša Vidojković, rekao je da će građani moći da isplate do 500.000 dinara na 60 jednakih mesečnih rata, a preko tog iznosa na 96 jednakih rata.

Prema njegovim rečima, odluka o reprogramu narednih dana naći će se pred Nadzornim odborima komunalnih preduzeća jer je potrebno da je i oni odobre, ali je planirano da potpisivanje ugovora sa građanima počne 18. februara i traje do 30. aprila.

On je kazao da će osobe koje spadaju u kategoriju ekonomski ugroženih moći do kraja godine, odnosno do 31. decembra, da potpisuju ugovore o reprogramu. Vidojković je podsetio da je Objedinjena naplata i prothodnih godina tokom proleća omogućivala građanima potpisivanje ugovora o otplati dugova na rate.