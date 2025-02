Cene ručica zavise od materijala, veličine i oblika. Najjeftinije su drvene i plastične ručice, koje se mogu naći po ceni od 65 do 100 dinara. Metalne varijante su skuplje, a njihove cene se kreću od 190 do 650 dinara. Mesingane i bakarne ručice srednjih i manjih veličina koštaju od 120 do 340 dinara. Osim cene, važno je obratiti pažnju i na oblik, jer se ručice proizvode u raznim varijantama – od ukrasnih i ovalnih do duguljastih modela, pa čak i gotovo neprimetnih lajsni koje su integrisane u samu površinu elementa.