Uspostavljanjem Portala za strance ( welcometoserbia.gov.rs ) u februaru 2024. godine omogućena je nova usluga za podnošenje zahteva za Jedinstvenu dozvolu za boravak i rad stranih državljana u Republici Srbiji. Zahtev za jedinstvenu dozvolu može podneti strani državljanin ili poslodavac u ime stranog državljanina i to isključivo elektronskim putem na Portalu za strance.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je da je pre tačno godinu dana Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje razvila i pokrenula Portal za strance.

Kako je naveo, od početka njegovog rada, zaključno sa januarom 2025. godine, ukupno je pozitivno rešeno 41.319 zahteva za Jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad stranih državljana u Srbiji . On je izjavio i da su samo u januaru 2025. godine izdate 3.004 jedinstvene dozvole u vidu biometrijskog dokumenta u formi kartice i dodao da se uspostavljanjem Portala za strance značajno pojednostavio i ubrzao proces za strane državljane koji žele da borave i rade u Srbiji.

Takođe, u okviru Portala za strance moguće je aplicirati i za vizu C, koja predstavlja vizu za boravak do 90 dana koja se izdaje za turistička, poslovna i druga putovanja kao i jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Takođe, moguće je aplicirati i za vizu D koja predstavlja vizu za boravak od 90 do 180 dana a koja se izdaje po osnovu zapošljavanja, školovanja, spajanja porodice i slično.