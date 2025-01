- U Hrvatskoj, 24. 1. je bojkot protiv visokih cena hrane. Pozivaju se ljudi da taj dan niko ništa ne kupuje, ali ništa. Obezbedite se za taj dan kao da je nedelja. U Ujedinjenom Kraljevstvu se desilo isto s gorivom, drugi dan je pala za 15 funti po litri, ali su isto tako povećali plate za 100 funti mesečno. Znam da nije isto UK i Hrvatska, tako da nije potrebno komentarisati ovo, ako želite nešto da uradite, uradićete. Ako ćete na to gledati kao na političke izbore, nećete uraditi ništa. Deset odsto ljudi da to uradi je veliki gubitak za trgovinske lance, a vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, a oni hoće. Pozdrav svima, ovo šaljem grupno i uključite što više ljudi u to.