Radno vreme žičara i ski liftova biće od devet do 16.30, izuzev gondole Brzeće-Mali Karaman i žičara Krčmar i Gvozdac, koje će raditi do 16.00. Noćne staze zadržavaju uobičajeni termin rada od 18 do 22 časa, dok će bob na šinama biti dostupan od devet do 21.30. Zip lajn i tjubing će raditi od devet do 16.30, a iznajmljivanje dečijih motornih sanki biće moguće od 10 do 21.30.