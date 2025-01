- Svake godine sem prošle je došlo do rasta preduzetništva, ali nije u pitanju drastičan pad. Najviše preduzetničkih radnji otvoreno je u konsultantskoj, IT, ugostiteljskoj i oblasti kozmetičkih usluga. Na godišnjem nivou se zatvori oko 20.000 preduzetničkih radnji. Glavni razlog je to što preduzetništvo nije lako, ali postoji velika volja pogotovo kod mladih da se odluče na taj korak.