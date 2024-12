Selidba

On dodaje da će "još više kompanija otići" ako se nešto ne preduzme. Među faktorima zbog kojih se kompanije odlučuju da premeste svoj glavni listing u Njujork prednjače dublji pul investitora i izgledi za bolju likvidnost akcija. Za neke kompanije, ovaj potez je rezultat rasta njihovog poslovanja u Severnoj Americi. "Ešted" ostvaruje 98 odsto svog operativnog profita u SAD, dok za grupaciju "Ferguson", koja se bavi instalacijama, a preselila se 2022. godine, taj procenat iznosi 99 procenata.

Na listi i Rio Tinto

Vrednost francuskog operatora pretplatničkog televizijskog kanala Kanal+ mogla bi biti procenjena na više od šest milijardi evra, nakon što u ponedeljak, po odvajanju od medijskog konglomerata "Vivendi", bude počeo da se kotira u Londonu, tvrde analitičari i izvori upoznati s tom operacijom. S takvom procenom vrednosti, to bi bio najveći primarni listing u Londonu otkako je "Haleon" izdvojen iz GSK 2022. godine.

- SAD su sada toliko veliko tržište kapitala u odnosu na bilo koje drugo da generalno ljudi smatraju da će u SAD dobiti bolje uslove - kaže on.

Nema interesovanja

- Ovo je vrlo tužno - rekao je jedan izvršni direktor FTSE 100 posle objave "Ešteda". Retorika novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa "Amerika na prvom mestu" takođe bi mogla da natera kompanije da ubrzaju planove za povlačenje s berze. Mnogi savetnici i rukovodioci privatno kažu da nedavne reforme - uključujući planirane promene u penzijskom sistemu i reviziju pravila o listingu u Velikoj Britaniji - još nisu dovele do željenih promena.

- Tržište Velike Britanije ostaje treće po veličini u svetu po ukupnom kapitalu do sada i doživljava najdinamičniji set reformi bilo gde u svetu.

- Mislim da to nije visoko na listi prioriteta vlade, iako je to nešto o čemu neprekidno govore - rekao je on.