Martinović je naglasio da je Ministarstvo poljoprivrede do sada učinilo sve u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti da pomogne poljoprivrednim proizvođačima i ispuni njihove zahteve, te podsetio na to da je, upravo u dogovoru sa poljoprivrednicima i na osnovu njihovih predloga, potpisano više sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede sa predstavnicima relevantnih udruženja poljoprivrednika.

On je naveo da je u toku isplata dodatnih 10.000 dinara po hektaru svim poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2024. godini, te podsetio na to da je za narednu godinu predviđena i nova mera Ministarstva koja se odnosi na regres za sertifikovano seme u iznosu do 17 hiljada dinara.