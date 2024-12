On je istakao da je novi aranžman nefinansijskog karaktera , odnosno da , a predviđa utvrđivanje i objavljivanje sveobuhvatne analize penzijskog sistema uz striktno pridržavanje postavljenih fiskalnih pravila, pregled kapitalnih projekata, ažuriranje energetskog investicionog plana, analizu strukture plata i zaposlenosti u institucijama države koje su obuhvaćene registrom Iskra, i tako dalje.



Delegacija MMF-a, predvođena Donaldom Mekgetiganom, završila je sredinom oktobra četvrtu i poslednju reviziju stend-baj aranžmana koji ističe ovog meseca kada je i dogovoreno da će za naredne tri godine biti sklopljen Instrument za koordinaciju politika.

“Važna nam je podrška i mišljenje velikih finansijskih institucija. Srbija je danas zemlja sa investicionim rejtingom, ali mi želimo da sa reformama nastavimo dalje, jer su one do sada sprovedene dale odlične rezultate. To nikada nisu laki procesi, ali su neophodni i važni za sve buduće planove koje imamo za Srbiju”, rekao je prvi potpredsednik Vlade.