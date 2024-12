Za vlasnika proizvodnje medicinske obuće dr Luiđija, koji je široj javnosti poznat i po aferi Vrulje, hrvatskog državnog giganta obuće kojem je preko potreban ulazak privatnog kapitala i restrukturiranje, to bi očigledno bilo preteško i rizičan finansijski poduhvat za njega. Alternativa pronalaženju strateškog partnera za Borovo je kreiranje novog programa restrukturiranja, jer raniji predlog, koji je napravljen i menjan u poslednjih nekoliko godina , više nije aktuelan.

Kompanija minusa

U međuvremenu, kompanija nastavlja, osim redovnog poslovanja, da ostvaruje prihode prodajom imovine koja nije u funkciji. Tako je trenutno u toku jedan od najvećih tendera koji su do sada raspisani, a radi se o prodaji proizvodne zgrade i fabričkog dvorišta u Vukovaru u Kolodvorskoj 44, ukupne površine više od 13.000 kvadratnih metara .

Međutim, to nije proizvodni objekat koji Borovo koristi za redovno poslovanje , štaviše, kako je objašnjeno, reč je o prostoru koji je već duže vreme iznajmljen, ali je njegov zakupac od tada prestao da radi.

Prostor za "disanje"

Borovo se često odlučuje da proda nekretnine koje nisu u funkciji, a najčešće su to prodajni prostori u manjim mestima, uostalom i to je bila jedna od preporuka vlasnika, ali je aktuelni poziv jedan od najvrednijih do sada.