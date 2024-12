Prema informacijama sa portala Germany-Visa.org, "karta šansi“ je dozvola boravka koja omogućava građanima zemalja van Evropske unije da borave u Nemačkoj do jedne godine kako bi pronašli posao.

Za razliku od šestomesečne vize za traženje posla, ova karta omogućava duži boravak i rad sa skraćenim radnim vremenom ili probne poslove (do 20 sati nedeljno). Odnosno, oni kojima je dodeljena karta, mogu da žive u Nemačkoj do godinu dana dok traže posao, umesto da zahtevaju od poslodavca da ih prethodno sponzoriše.

Karte šansi funkcionišu tako što se radnicima dodeljuju bodovi po različitim kriterijumima, kao što su znanje jezika, radno iskustvo, starost. Ona važi za one sa najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena. Takođe je potrebno poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

Kada se karta odobri, podnosilac zahteva može da uđe u Nemačku i traži posao do godinu dana, što znači da više ne mora da podnosi ugovor sa nemačkom kompanijom pre nego što mu bude dozvoljeno da uđe u Nemačku da radi.

