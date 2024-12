Kada je premijer Francuske Mišel Barnije predstavio plan za smanjenje deficita u oktobru, obećavajući smanjenje javnog deficita sa oko 6% BDP-a na 3% do 2029. godine, to je viđeno kao pokušaj da se francuska ekonomija usmeri ka mirnijim vodama .

Osnovna slabost francuske ekonomije

On to pripisuje godinama visoke inflacije, rastu kamatnih stopa i ogromnom skoku cena energije, naročito nakon što je Rusija napala Ukrajinu u februaru 2022. godine, što je, kako kaže, dovelo do „mnogo opreza“.