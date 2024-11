– Više ne možete kupiti sportsku odeću, nema više poslastičarnica, nema više kafića i to ljudima nedostaje - rekao je lokalni političar CDU-a Jirgen Linc za ARD.

CDU Hajnbron je prethodno izričito tražio gornju granicu za ovu vrstu trgovine. Postoji pretnja od „divljeg rasta“ u gradu, kako je to nazvao političar CDU-a Tomas Aurih u razgovoru za „ZDF danas“. Aurih, koji je i sam ugostitelj, nema ništa protiv ćevabdžinica i salona za nokte, jer kaže: – Nama je to sasvim u redu, ali ne mora biti pet jedan do drugog.