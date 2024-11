"Ovo su stvari koje ne treba raditi na kasi, mogu to da potvrdim, ja sam jedan od kasira", rekao je on na početku video snimka koji je objavio na profilu "_lakishaa_" na TikToku. Tako je redom pobrojao stavke i svaku detaljno objasnio:

"Jako je nekulturno da pričate telefonom dok ste za kasom. Ne interesuje me, ne vodiš biznis firmu, ugasi taj telefon. Okej je ako telefon zvoni, što uznemirava mene i bilo koga, ali javiš se i kažeš "izvini zovem te za minut" i prekineš. Milion puta sam imao slučaj gde neko uključi i video poziv. Ja tebi kucam račun i ti meni tu nešto, ne iteresuje me, kad izađeš iz radnje pričaj sa kim god", rekao je on.