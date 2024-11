Sa više od tri decenije iskustva u privatnom preduzetništvu, Miodrag Kostić, bio je poznat kao "srpski kralj šećera" i jedan od najuspešnijih i najbogatijih poslovnih ljudi, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Bio je vlasnik "MK Group" koja je danas jedan od najuspešnijih poslovnih sistema u Srbiji. Kompanija se bavi strateškim vođenjem poslovanja i korporativnim upravljanjem u oblastima poljoprivrede i poljoprivredne industrije, turizma, upravljanja nekretninama, IT tehnologije, finansija...

Miodrag Kostić je od 1990. do 1999. godine bio u braku sa Marijanom Mateus, a sa njom ima troje dece - ćerke Dajanu i Anđelu i sina Aleksandra. Starija ćerka Dajana, koja ima 32 godine, udata je za Damira Ahmetova, naslednika najbogatijeg Ukrajinca, sin Aleksandar uspešno vodi očeve kompanije, a o najmlađoj Anđeli najmanje se zna.

Polja ekspertize Aleksandra Kostića su investiciona i biznis strategija, finansijski menadžment, portfolio i menadžment imovine, kao i bankarstvo. On je nedavno, na 40. godišnjici kompanije, najavio novi investicioni ciklus od 1,6 milijardi evra u naredne tri godine.

- Jeste teret biti sin oca koji ima briljantan um. Teško je prihvatiti da nikad nećeš biti bolji od njega. Ali, sa druge strane, njegov put je bio teži od mog. Njemu je bilo teže da sve to stekne. Imao sam spartansko vaspitanje, prošao sam sva radna mesta u firmi - od fizičkih do menadžerskih poslova. 'Ne računaj na to da ćeš da trošiš moje bogatstvo' – taj film nećeš da gledaš - tako je Aleksandar nedavno odgovorio na pitanje Milana Ćulibrka - da li je teško graditi karijeru u biznisu pored izrazito uspešnog oca, kao što je Modrag Kostić.