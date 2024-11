- Moramo da radimo i razgovaramo. Nameću nam se dva pitanja, oko COP29. To je kako da obezbedimo finansiranje za obnovljive izvore energije, to je jedno ključno pitanje. A drugo je znanje, kako i na koji način da idemo u male, modularne reaktore. Sa kim to da radite, ali da to ne traje 12 ili 13 godina. Mali modularni reaktori su čista, stalna energija. To su ogromna ulaganja - istakao je Vučić.