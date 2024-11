"Medijana" Niš — državnim pogrebnim preduzećima ovlašćenim za prevoz, prodaju pogrebne opreme i obavljanje sahrana i kremacija, s obzirom da oni upravljaju grobljima i krematorijumom. Pri organizaciji sarađuje se sa porodicom ili starateljima preminulog člana Udruženju, a do sada, poverenje je ukazalo preko 17 hiljada članova, a za gotovo 14 hiljada njih smo organizovali i platili troškove sahrane.

Značaj i humani karakter delovanja ove organizacije je do izražaja dolazio naročito u periodima velikih kriza u zemlji — hiperinflacije i ratova devedesetih, kao i u vreme pandemije Kovid. To prepoznaju i državni organi, kao i udruženja penzionera koji nam pružaju punu podršku u radu. U godini svog velikog jubileja "Oganj" odobrava i veliki popust pri učlanjenju onih čiji su roditelji, bake, deke.. bili ili jesu članovi Udruženja, kao i za one koji su naši članovi preko 20 godina.