Kancelarija za IT i eUpravu , uz prethodnu pozitivnu ocenu usaglašenosti od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija, uvela je novu uslugu od poverenja koja podrazumeva upravljanje kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu tj. e–Pečat u klaudu i time postala prvi pružalac ove sofisticirane elektronske usluge u Republici Srbiji . Ova usluga omogućava institucijama javne uprave da potpuno besplatno koriste elektronske pečate bez fizičkog preuzimanja sertifikata.

- Prednosti ove nove usluge u odnosu na klasičan e–Pečat na kartici su veća bezbednost i pouzdanost, brža dostupnost i smanjenje troškova za institucije. Ovu uslugu Kancelarija za IT i eUpravu pruža besplatno za javnu upravu, a period važenja izdatog e–Pečata je do 5 godina. Implementacijom e–Pečata u klaudu dodatno se olakšava pružanje elektronskih usluga i javna uprava čini još efikasnijom - rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović.