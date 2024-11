Poznati kozmetički lanac The Body Shop, koji je stekao globalnu prepoznatljivost još od svog osnivanja u 70-im godinama prošlog veka, suočava se s ozbiljnim poslovnim izazovima. Zbog finansijskih teškoća, mnoge njegove poslovnice u Nemačkoj moraju da zatvore svoja vrata.

Na početku godine, The Body Shop je podneo zahtev za stečaj u svom sedištu u Engleskoj, što je izazvalo talas zatvaranja poslovnica širom Evrope. Iako je kompanija upravljala sa 45 trgovina u Nemačkoj, sada je postalo jasno da broj tih lokacija mora da se smanjuje.

Ipak, postoji i zrno nade za brend u Nemačkoj. Bivši šef Karstadta, Stefan Herzberg, prepoznao je priliku u ovoj teškoj situaciji i odlučio da preuzme 21 od 45 trgovina The Body Shop-a u Nemačkoj. Ovaj korak omogućio je da više od 180 radnika zadrži svoja radna mesta u poznatom kozmetičkom lancu, čime je izbegnut potpuni gubitak radnih pozicija.

Međutim, zbog poslovnih pritisaka, još uvek je neizbežno da The Body Shop zatvori svaku drugu trgovinu u zemlji.

Osim toga, konkurencija koja dolazi od onlajn prodajnih platformi postala je još snažnija. Potrošači danas sve češće biraju praktičnost onlajn kupovine, a The Body Shop je, prema mišljenju stručnjaka, trebalo ranije više pažnje da posveti mlađim ciljnim grupama, koje sve više preferiraju digitalnu kupovinu.

The Body Shop je poznat po tome što je bio pionir u promovisanju etičkih vrednosti i održivosti u industriji kozmetike. Osnovan 1976. godine u Brajtonu, brend je odmah stekao prepoznatljivost zahvaljujući svojim proizvodima koji su bili zasnovani na prirodnim sastojcima, kao što je odbacivanje testiranja na životinjama. Do danas je The Body Shop vodio više od 900 trgovina širom sveta, prenose nemački mediji.