- Oklevali smo da dođemo do njega sve dok nismo imali potpuni, dokazivi, pouzdani napad - pojasnio je jedan od hakera za "Wired".

"Uspeli smo da provalimo u sistem, ali to nije najteži deo!"

Stefana su kontaktirali preko zajedničkog saradnika koji je mogao da garantuje za njihove sposobnosti, ali on ih je odbio pre nego su uopšte došli do razgovora o naknadi za njihovu uslugu. Godinu dana ranije već je sklopio "dogovor o upravljanju" s dva druga tima. Kako bi sprečio takmičenje dva tima, svakom je ponudio deo prihoda ako bilo koji od njih može da otključa pogon.I nakon godinu dana njihovih pokušaja, ostavlja im još vremena da rade na problemu pre nego što dovede bilo koga drugog — iako nema nikakve naznake da će izvesti trik dešifriranja koji je "Unciphered" već uspeo.

Stefan je poručio da je moguće da će trenutni tim u sve uključiti Unciphered ako smatraju da je to najbolja opcija. On se u to neće mešati.