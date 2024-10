- To je trebalo dosta ranije da se desi, trebalo bi mnogo hrabrije koristiti ono što država ima kao svoje ovlašćenje. Dakle, mi smo zaista poverovali u ideju da postoji slobodno tržište, koje suštinski ne postoji. Nakon 1992. godine, kada smo imali najveće sankcije koje je imala jedna zemlja Evrope, mi smo nastavili ka 1999. godini, bombardovanje i tako dalje, i nakon 2000-tih nam se otvorilo slobodno tržište gde se mi trkamo sa nekim ko se nalazi na apsolutno vrećem stepenu ekonomskog razvoja. To je za posledicu imalo uništavanje naše privrede, ali i našeg domaćeg bankarskog sektora. Naše najveće četiri banke nisu nestale u pravnom smislu, one su radile na razvoju naše države, one su finansirale velike projekte u zemlji, ali i svetu. Ono što smo posle toga doživeli, jeste nasilno zatvaranje naših banaka i potpuno novi koncpet istih.