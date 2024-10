- Kada su u pitanju domaćinstva , to su ona koja su na sopstveni krov postavila solarnu elektranu (panel) i proizvedenu električnu energiju koriste za sopstvene potrebe. Kada im je proizvodnja veća od potrošnje, viškove privremeno odlažu u elektrodistributivni sistem, odnosno, svojevrsnu virtuelnu bateriju. Kada je potrošnja veća, viškovi se povlače, a ako ni to ne zadovoljava potrebe potrošnje, struja se dalje povlači iz postojeće mreže, kao i kod drugih građana - navodi Šćekić.

- Sama izgradnja je sve jeftinija. Trenutno može da se dobije do 50 odsto iznosa instalacije solarne elektrane. Oko 420.000 dinara, jer je procenjeno da solarna elektrana od šest kilovata zadovoljava potrebe domaćinstva, što znači da se od države dobija oko tri kilovata. Domaćinstva mogu da grade solarne elektrane do 10,8 kilovata. Sa efikasnom upotrebom, investicija može da se isplati za pet do osam godina - sumira Šćekić.