- Grafen, koji se često naziva i ’čudesnim materijalom’, ima stvarni potencijal da promeni širok spektar industrija, od elektronike do medicine. Naša misija nije samo da proizvodimo grafenske nanocevi, već da budemo predvodnik na putu ka održivoj tehnologiji koja poboljšava naš svakodnevni život. Novo postrojenje je i platforma mogućnosti za mlade ljude u Srbiji. Nova radna nesta će stvoriti buduću generaciju naučnika i inženjera. Kroz partnerstva sa lokalnim univerzitetima i istraživačkim institutima, želimo da razvijemo kulturu inovacija i izvrsnosti u Srbiji - rekao je Notman.

Grafenske nanocevi su grafenski listovi debljine jednog atoma u obliku cevi. Kao jedan od najjačih i najprovodljivijih materijala na Zemlji, koriste se u proizvodnji novih kao višenamenski aditiv koji poboljšava specifična svojstva do 70 odsto svih industrijskih materijala na svetskom tržištu. Postrojenje kompanije OCSiAl u Staroj Pazovi podstaći će razvoj novih, inovativnih materijala u Srbiji. Proizvodi vrhunskog kvaliteta izvoziće se iz Stare Pazove u Evropu, Aziju i SAD i očekuje se da mogu podstaći razvoj svetske automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne i gasne i drugih industrija.

Kompanija je takođe posvećena ostvarivanju sopstvenih ciljeva održivosti, a to su smanjenje ugljeničnog otiska za 35 odsto do 2030. i postizanje ugljenične neutralnosti do 2050. godine. Postrojenje u Staroj Pazovi projektovano je u skladu sa globalnim standardima u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, a u svom radu će se u potpunosti oslanjati na električnu energiju dobijenu iz hidroelektrana.