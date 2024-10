Na ovogodišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja proizvođača sladoleda (IICC) King Supreme sladoled na štapiću osvojio prvo mesto u kategoriji najbolji sladoled, dok je King Obsession in Layers u čaši osvojio drugo mesto za najinovativniji sladoled.

- Za nas, King nije samo sladoled – on je simbol kreativnosti i strasti. Vođeni inovacijama i pomеranjem granica u industriji, zajedno smo stvorili sladoled koji svaki trenutak pretvara u nezaboravno iskustvo uživanja. Naši potrošači uvek su u središtu svakog našeg projekta, a njihove želje i potrebe imperativ u razvoju novih proizvoda - poručio je Miodrag Marinković, direktor razvoja brenda za kategoriju sladoleda Adriatik klastera.

King Supreme donosi savršen balans slane karamele, jednog od najpoželjnijih ukusa na svetu. Fantastično izbalansirana kombinacija mlečne i slane karamele, bele čokolade i hrskavih komadića ove godine oduševila je sve King potrošače. King Obsession in Layers savršen je izbor jer se u čaši prepliću slojevi kremastog sladoleda, hrskavih posipa i bogatih preliva. Ovaj inovativni format – čaša od 450 ml – omogućava uživanje u ukusima King sladoleda tokom posebnih trenutaka posvećenih nama samima, pretvarajući svaku priliku u omiljeno doba dana. Svaki sloj ovog sladoleda donosi drugačiju teksturu u obliku hrskavih komadića, kremastih sladoleda i mekanih preliva, za još bogatije unikatno iskustvo. Inovacija je ono što je King ove godine sa sobom doneo i koja pokazuje impresivnu stopu rasta.

- Naša inovacija, sladoled King in Layers, rezultat je dugoročnog, upornog i istrajnog rada brojnih timova na najkompleksnijem proizvodnom poduhvatu ove godine, što čini nagradu koju smo za njega dobili posebno značajnom i razlogom za dodatni ponos. Zahvaljujući prilagođenoj opremi i specijalnim proizvodnim procesima, uspeli smo da kreiramo savršene slojeve koji čine King in Layers jedinstvenim iskustvom za naše potrošače. Posebno me raduje što su ove napore prepoznali upravo naši potrošači, na štа nedvosmisleno ukazuju podaci sa tržišta i njihove reakcije - izjavio je Miodrag Marinković, direktor razvoja brenda za kategoriju sladoleda Adriatik klastera.