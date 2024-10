"Donosimo mere trajne zaštite od previsokih kamata. One se odnose kako na keš kredite, tzv. lične kredite, dakle stambene kredite, ali se to odnosi i na drugačije ponašanje, odnosi se i na poslovanje, odnosno korišćenje kreditnih kartica, posebno smanjenje interesnih stopa, kamatnih stopa, kada je u pitanju dozvoljeni ili nedozvoljeni minus, koji ide čak i do 29 odsto, a sada bi maksimalna moguća stopa išla do 19,75, a to su ogromne uštede za ljude koji neretko ulaze u minus", navodi Vučić.