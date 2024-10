Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da se očekuje da do kraja naredne, početkom 2026. godine imamo prve TBM mašine, takozvane "krtice", koje će kopati podzemne cevi kojima će prolaziti metro, a da će u međuvremenu početi da se rade stanice za metro, neke već do kraja 2025.

“Metro je najvažniji projekat predsednika Vučića koji je počeo još 2014. godine, kada je sadašnji ministar finansija Siniša Mali bio gradonačelnik Beograda, a ja gradski menadžer. Nas dvojica sada vodimo radnnu grupu za metro sa drugih pozicija u vladi. To je republički projekat za koji grad Beograd ne izdvaja ni dinar i mi ćemo metro završiti”, rekao je Vesić i dodao da je planirano da prva linija metroa bude gotova 2028. godine, a druga 2030.

Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, Vesić je podsetio da je probijena desna cev tunela “Munjino brdo” na deonici auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege i naveo da će do 28. juna biti završena kompletna deonica tako da će građani moći do Požege da dolaze auto-putem.