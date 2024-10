Profesor vrlo detaljno objašnjava razvoj rudarstva i način na koji se ono transformisalo i prilagođavalo kako bi manje štetilo čoveku i životnoj sredini. On to ilustruje primerom uslova rada u rudnicima koji su se u odnosu na prošlo vreme danas znatno poboljšali.

- Najpre je bilo važno iskopati rudu. Posledice su bile zagađenje životne sredine, ali i zagađenje radne sredine. To je bio prvi stepen. Drugi stepen je bila odluka da se zaštiti radna sredina i tome se posvetila pažnja. Posle toga je došlo na red da se okrenemo oko sebe i zaštitimo svoju životnu sredinu. Oko 2000. godine došlo se do zelenog rudarstva kao marketinške akcije koja ukazuje da je održivo rudarstvo moguće - ističe on.