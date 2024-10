Povratak tradicionalnom uzgoju domaćih rasa svinja na otvorenom poslednjih godina sve je popularniji među uzgajivačima na selu, i to u celom regionu.

– To je svinja kojoj ne treba veterinar, vakcinacija, nisu joj potrebni lekovi. Ima sve što joj treba za imunitet. Sve pronađe u prirodi, u zemlji jer se gaji na otvorenom . Njihove masnoće su drugačije pa ovu vrstu mesa i lekari preporučuju pri izboru svinjetine – izjavio je jedan od proizvođača.

– Mangulica se diči slaninom. Tako da je čak i but prošaran, meso je mekano a njegova obrada laka. Suština je da su proizvodi ove rase svinja s niskim procentom holesterola, ispod dva odsto, dok je kod belih svinja od pet do čak osam procenata – kaže naš sagovornik. Prema njegovim rečima, proizvodi od mangulice su takođe veoma bogati omega-3 masnim kiselinama, čak i u ravni najkvalitetnijih riba. Konzumiranje ovih proizvoda značajno utiče na regulisanje triglicerida ili šećera, u šta se, dodaje, i sam uverio, a to je bio i jedan od osnovnih razloga da uđe u ovaj posao.