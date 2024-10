Tačno 141 privredno društvo u Srbiji u svom imenu ima reč Srbija , a možda bi ova brojka bila i mnogo veća kada to "zadovoljstvo" ne bi koštalo 657.590 dinara.

Ni ova pozamašna svota nije garancija da će neko ko se "zainatio" da mu se firma, restoran ili udruženje zove Srbija uspeti tako i da je nazove. To će moći samo oni kojima Minisatrstvo privrede da saglasnost, a to su uglavnom odabarana uspešna preduzeća i kompanije koje svojim poslovanjem doprinose ugledu države.

Oni koji nemaju nikakve šanse da novoosnovanu firmu nazovu po Srbiji su preduzetnici, uglavnom ugostitelji, jer po novim propisima oni na to više nemaju pravo . Ono će ostati u imenu samo onih preduzetničkih radnji i firmi koje su osnovane davno po starim propisima.

- Moj motiv da restoranu dam ime Srbija je čista ljubav. Nema tu ničega nacionalističkog, samo iskreno volim svoju domovinu. Volim ime Srbija i kada sam 1985. godine otvarao restoran razmišljao sam kako da ga nazovem. Pre toga je moj otac držao restoran koji se zvao Kopaonik. Ne sviđa mi se to što se sad ime naplaćuje., ne vidim razlog za to. Zašto bi se naziv domovine naplaćivao, zašto to mora da bude debelo plaćeno - kaže Ilić.