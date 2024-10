Kompanija Air Serbia predstavila je danas letove za Maltu, koja se pokazala kao izuzetno popularna destinacija, posebno u periodu kasnog leta i tokom jeseni.

Avioni nacionalne avio-kompanije lete za Maltu tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i petkom, što je optimalan broj polazaka za sve ljubitelje ove ostrvske zemlje.

Predstavnik kompanije Željko Stojčić, objašnjava da je Air Serbia u martu 2022. ponovo uvela letove do Malte, čime je nastavila tradiciju iz 60-ih godina.

- Zbog velikog interesovanja građana, ponovo smo uveli direktne letove do Valete, prestonice Malte, zemlje između Evrope i Afrike, do koje se stiže za samo dva sata. Do sada se pokazalo da se sve veći broj putnika iz Srbije odlučuje za Maltu, a zanimljivo je da i veliki broj Maltežana dolazi u Srbiju koja im je postala interesantna destinacija. Tokom letnje sezone, beležimo i po sto putnika po letu. Letovi su tako koncipirani da putnici iz Velete mogu da lete preko Beograda i do drugih evropskih destinacija, čime se Beograd pozicionira i

kao tranzitni centar za druge destinacije - rekao je Rupić.

Glavni grad Malte, Valeta, inače je poznata kao najsunčaniji grad Evrope, a zbog istorijskog i kulturnog značaja, kao i očuvanosti starog izgleda u velikim zidinama, uvrštena je na spisak svetske baštine UNESKO-a. Turistima su na ovoj destinaciji na raspolaganju Ruševine drevnih hramova na ostrvu Gozo, Odisejeve pećine i Plave lagune.