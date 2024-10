- Da li je u Srbiji normalno da te poslodavac pozove 10 dana pre nego što se vratiš sa trudničkog, odnodno porodiljskog i kaže da si tehnološki višak, da im nisi potrebna i to je to. Mene je moj poslodavac pozvao 10 dana pre nego što je trebalo da se vratim na posao, da bi mi rekao da njima treća radnica ne treba, i da će me proglasiti tehnološkom viškom i da će me odjaviti 17. jula, kada je trebalo da se vratim na posao. Ja sam inače bila pod ugovorom na neodređeno vreme i radila sam 5-6 meseci pre trudnoće - istakla je ona.