- Imamo situaciju 1877. godine kada su Englezi dobili to pravo da istražuju na našim prostorima. Mi govorimo o boru koji se na tom podneblju preko 100 godina istražuje. Prolazeći tim prostorima, sve do Novog Pazara, možete da vidite kako se poljoprivreda nesmetano odvija. Rudarenje utiče na životnu sredinu, kao što utiču i druge industrije - kaže Obrknežev.

- Kada govorimo o vodi, razumljivo je da je to najveći strah koji ljudi imaju – briga o vodi, vazduhu i zemljištu su osnovne stvari koje utiču na naš svakodnevni život. No, da bismo procenili koliki je rizik, moramo da krenemo od postojećeg stanja. Podzemne vode na tom području već su zagađene iz više razloga - kaže profesor Knežević.

U celu priču je dodao i to da ni ranije industrijske aktivnosti u tom kraju, poput rada fabrike „Viskoza“ i rudnika antimona, nisu značajno ugrozile podzemne vode, pa nema osnova za tvrdnje da će to biti slučaj u projektu „Jadar“.

- Današnje mere zaštite mnogo su strože nego što su bile tada, pa ne postoji realna opasnost da će eksploatacija litijuma ugroziti mačvanski rezervoar. Da bi se voda Drine ugrozila, morao bi se prvo zagaditi Jadar, a zatim bi to zagađenje moralo stići do Drine i transportovati se 16 do 18 kilometara. Tehnički gledano, to nije realno. Uvek postoji strah kada ljudi nisu dovoljno informisani, ali nema realnog razloga za takve bojazni - zaključuje odbacujući teorije o mogućem zagađenju prof. dr Dinko Knežević.