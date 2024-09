Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i China Energy International Group o strateškoj saradnji u sektoru energetike i tom prilikom istakla da će ova saradnja omogućiti da se putem novih tehnologija dođe do većih kapaciteta za skladištenje energije.

- Znamo koliko je to bitno u današnjem svetu, koliko pokušavamo više obnovljivih izvora energije da dobijemo na našoj mreži i u tom kontekstu smo se obavezali da do 2030. gotovo svaki drugi megavat bude iz obnovljivih izvora energije, ali nam je za to izuzetno važno skladištenje energije - rekla je Đedović Handanović.