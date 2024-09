- Može se reći da je u pitanju nova industrijska revolucija i početak velike promene u društvu. Litijumske baterije se ne koriste samo za električna vozila. Kao hemijski element on pojednostavljuje proces u skladištenju energije iz obnovljivih izvora. Litijum ima najmanji atom, a snaga tog atoma daje tri puta više energije u odnosu na svoju veličinu. Želim da naglasim da je upotreba litijuma široka, a ono što je najvažnije, koristi se i u medicini - detaljan je Šavaz.

Organizacija na čijem je čelu broji oko 70 članova, koji posluju u 25 zemalja. Članice asocijacije se nalaze u Severnoj i Južnoj Americi, u Africi i Evropi. Radi se o rudarskim kompanijama čije aktivnosti donose direktne benefite i velike koristi zemljama u kojima posluju.

Šavaz objašnjava da su u udruženju i rafinerije i kompanije koje koriste litijum, poput fabrika keramičkih proizvoda, proizvoda za kuhinje, praktično sve one kompanije koje se u svom poslovanju oslanjaju na upotrebu litijuma.

- Rudarske metode su se promenile mnogo u odnosu na to kako je bilo ranije. Danas rudarske aktivnosti otvaraju mnogo novih poslova, imaju pozitivan uticaj na društvo i nemaju negativan uticaj na životnu sredinu. Trenutno se litijum eksploatiše u pet zemalja uz striktno poštovanje standarda na polju zaštite životne sredine - objašnjava on, dodajući da se skoro dve trećine litijuma rudari u Australiji, a da je iza nje Čile.