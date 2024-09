Suša. Klimatski incident ili nova realnost ? Sklon sam da verujem da je ovo drugo. Zašto? Razlog je jednostavan: od početka ovog veka imali smo osam sušnih godina. Statistika kaže da je u prethodnom veku na svakih 10 bila jedna sušna godina, a da će u ovom 21. na svakih 10, biti pet sušnih. Ovo, međutim, nije jedna “obična” sušna godina - suša I visoke temperature trajali su u kontinuitetu više od dva meseca. I to je već prava klimatska katastrofa. Kako to podnose biljke ? Treba li uopšte davati odgovor na ovo pitanje ? Dovoljno je samo da se zapitate kako ste se vi osećali, jer temperature od 35, pa i 40 stepeni Celzijusa. Posledice po prinose najzastupljenijih biljnih kultura u Srbiji bile su više nego očigledne. Kukuruz, soja, suncokret I šećerna repa koji u ukupnoj setvenoj strukturi čine više od 50% korišćenog poljoprivrednog zemljišta pretrpeli su ogromne štete. Kukuruza ćemo imati za oko 2 miliona tona manje nego prethodne godine, dok je podbačaj kod soje I šećerne repe oko 40%, odnosno kod suncokreta oko 15%. Kada se tome doda očekivana šteta kod voćarskih I povrtarskih kultura od oko 10%, zaokružuje se sumorna slika velikih podbačaja kod biljnih kultura.



Ako je za utehu kod uglavnom svih ovih biljnih kultura ćemo “zatvoriti” sopstvene bilanse. Kada kažemo uglavnom, to podrazumeva da nećemo baš kod svake kulture biti uvozno nezavisni. To se pre svega odnosi na soju, koju ćemo definitivno morati da uvozimo, kako bi zadoljili sopstvene potrebe. Grube procene su da bi celokupan gubitak kao posledica suše I visokih temperatura mogao biti oko milijardu dolara.

Koliko su štete od loših vremenskih prilika ugrozile i osiromašile našu poljoprivredu, najbolje pokazuje podatak da je od početka ovog veka, pa do prošle godine po nekim proračunima u Srbiji šteta naneta kumulativno od 6,8 milijardi evra. Ova godina će bez sumnje dati svoj značajan doprinos povećanju ove neslavne cifre.