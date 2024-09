OVO VIŠE NEĆE SMETI DA SE PRODAJE! Velika promena za sve koji su navikli da kupuju ove proizvode - Na rafovima ih više neće biti

Bisfenol A često se nalazi u limenkama, plastičnim flašama i drugim pakovanjima koji dolaze u dodir s hranom. Istraživanja pokazuju da BPA može da iscuri iz pakovanja i uđe u hranu.

Sumnja se da hemikalija remeti ravnotežu hormona, slabi imunološki sistem i ima negativne efekte na plodnost.

Iz tog razloga je EU u 2024. odlučila da zabrani BPA u pakovanjima hrane. Zabrana ne utiče direktno na same limenke, već na korišćenje BPA, koji se koristi kao plastifikator u mnogim pakovanjima, prenosi Feniks magazin.

Šta se tačno menja?

Od kraja 2024. ambalaža za hranu koja sadrži BPA više neće smeti da se prodaje u EU. To se između ostalog odnosi na limenke, flaše za piće i plastične posude. Proizvođači imaju prelazno razdoblje od 18 do 36 meseci za razvoj i prodaju alternativa bez BPA. To se pre svega odnosi na unutrašnje obloge limenki i plastičnih flaša, koje prethodno sadrže BPA.

foto: Shutterstock

Međutim, to ne znači opštu zabranu doza. Već postoje brojne alternative bez BPA koje su još uvek dopuštene i trebalo bi da se koriste češće i već se koriste danas. Sigurni materijali uključuju polietilen visoke i niske gustine (HDPE, LDPE) i polipropilen (PP).

Zašto je BPA zabranjen?

BPA je godinama klasifikovan kao zdravstveni rizik. Poznato je da iscuri iz materijala i dospe u hranu. Studije pokazuju da BPA može negativno da utiče na ravnotežu ljudskih hormona. Takođe se povezuje s oslabljenim imunološkim sistemom i smanjenom plodnošću.

Kritičari, poput potrošačke organizacije Foodwatch, pozdravljaju zabranu, ali ističu da ona ne ide dovoljno daleko. Oni traže da se drugi bisfenoli, koji imaju slična hemijska svojstva kao BPA, takođe zabrane u ambalaži hrane.

foto: Think

Šta to znači za potrošače?

Za potrošače, zabrana BPA znači da će se ambalaža mnoge hrane i pića promeniti u nadolazećim godinama. Uobičajeni izbor limenki i plastičnih flaša postepeno se pretvara u proizvode bez BPA. Dostupnost proizvoda može biti ograničena tokom prelaznog razdoblja dok se na tržištu ne uspostave odgovarajuće alternative.

Ukratko, do takozvane "zabrane limenki" neće doći. Ne postoji opšta zabrana limenki, već zabrana limenki, odnosno ambalaže koja sadrži zagađivač BPA. Cilj je zaštititi zdravlje potrošača i osigurati da se u budućnosti koriste alternative bez BPA.

BiznisKurir/Fenix-magazin