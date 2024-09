RISE - BESPLATAN PROGRAM ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA: Raspisan poziv za mlade koji žele da pokrenu biznis

Konkurs za Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike (RISE), program koji mladima pruža stručnu i finansijsku podršku da razviju biznis koji će da donese društvene promene, otvoren je do 30. septembra, saopšteno je iz organizacije Smart kolektiv koja sprovodi ovaj program u Srbiji. Poziv je otvoren za mlade od 18 do 35 godina koji imaju ideju kako da reše neki društveni ili ekološki problem, kao i motivaciju da tu ideju razviju u biznis tokom četiri meseca trajanja programa.

RISE – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike je besplatni program podrške za razvoj ideja, odnosno inovativnih rešenja za probleme u zajednici. Pored Srbije, konkurs je otvoren u još pet zemalja Zapadnog Balkana, a iz svake zemlje biće primljeno po šest timova koji će tokom programa razvijati preduzetničke veštine, nakon čega će dva tima iz svake zemlje dobiti finansijsku podršku za osnivanje svog socijalnog preduzeća. Program će okupiti mlade koji imaju inspirativnu ili inovativnu ideju kako da doprinesu očuvanju životne sredine, zapošljavanju ranjivih grupa, osnaživanju žena, ruralnom razvoju, obrazovanju ili kulturi u lokalnoj zajednici. Polaznici programa će imati priliku da steknu veštine i znanja iz oblasti socijalnog preduzetništva koja će im pomoći da sprovedu svoju ideju i ostvare zaradu dok rade ono u šta veruju.

Ovo je peti ciklus RISE programa kroz koji je do sada 508 preduzetnika i preduzetnica razvilo 175 društveno-korisnih ideja, dok je 48 projekata ostvarilo i finansijsku podršku, uključujući Link in Bioska, Zajedničke niti, Soko kamp, Blatologiju, Vožnjom do samostalnosti, Women on the way, Mountain Ways i Izađi u bar iz Srbije.

Na poziv mogu da se prijave timovi od najmanje dvoje mladih ljudi (18 – 35 godina) iz cele Srbije koji imaju motivaciju i vremena da tokom trajanja programa rade na razvoju svoje ideje i redovno pohađaju program. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara na ovom linku, dok su dodatne informacije dostupne na vebsajtu Smart kolektiva.

RISE – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike je program podrške mladim socijalnim preduzetnicima i preduzetnicama, koji u Srbiji sprovodi organizacija Smart kolektiv od 2019. godine. Projekat RISE su podržali Francuska razvojna agencija (AFD), Evropska unija (EU), Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ) i PULSE (Groupe SOS). RISE aktivnosti implementira šest organizacija Zapadnog Balkana: ARNO, Balkan Green Foundation, Nešto Više, Smart Kolektiv, IEC Tehnopolis i Yunus Social Business Balkans.

